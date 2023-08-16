Шунин высказался о том, кто заменит Захаряна в «Динамо»

Голкипер «Динамо»высказался о возможном переходев «Реал Сосьедад».

«Заха — талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. Всегда будем рады видеть его в "Динамо", если что-то пойдёт не так. Как его заменить? У нас много молодых талантливых игроков — не буду называть имена. Мы все им поможем.

Заха — хороший воспитанный парень. У нас отличные отношения. Он очень креативный, мыслит неординарно — за счёт этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него всё получится», — сказал Шунин «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Захарян возобновил тренировки с «Динамо».