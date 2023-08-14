Смолов: Кокорин может конкурировать в «Фиорентине» — это точно

Нападающий «Динамо»высказался о шансахзакрепиться в составе

На прошлой неделе гол Кокорина помог «Фиорентине» сыграть вничью с греческим клубом ОФИ (1:1).

«Мы с Кокориным на связи, но так — больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга.

Что касается "Фиорентины", насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да.

Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность», — приводит слова Смолова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис».