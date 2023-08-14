Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи»

Нападающий «Наполи»в ближайшее время продлит контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает Sky Sport.

По данным источника, зарплата 24-летнего нигерийца составит 10 миллионов евро в год. Кроме того, сумма отступных за Осимхена вырастет до 150 миллионов евро.

Действующее соглашение нападающего с «Наполи» рассчитано до лета 2025 года. В прошлом сезоне форвард забил 31 гол и сделал пять результативных передач в 39 матчах за неаполитанцев.

Напомним, этим летом на нападающего «Наполи» претендовал «ПСЖ», но итальянский клуб отклонил оба предложения. Также недавно была информация о мегапредложении от саудовского «Аль-Хилаляля».