Самолет, дом с прислугой и пол миллиона евро за пост — условия Неймара в Саудовской Аравии

Стали известны условия, которые предоставитнападающемупосле перехода в клуб.

Как сообщает Foot Mercato, после перехода в клуб из Саудовской Аравии бразилец получит — личный самолет, большой дом с прислугой, а также разрешение жить со своей девушкой Бруной Бьянкарди, с которой Неймар не заключил брак (в Саудовской Аравии это запрещено).

Кроме того, Неймар будет получать 500 млн. евро за за каждое сообщение в соцсетях, которое рекламирует Саудовскую Аравию. За победу «Аль-Хиляля» игрок будет получать 80 тысяч евро.

Всего Неймар может заработать за все время в клубе около 300-400 млн. евро с учетом всех бонусов и привилегий.

ПСЖ получит 90 млн. евро за трансфер футболиста. В прошлом сезоне Неймар провел 20 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.