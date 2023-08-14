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    Самолет, дом с прислугой и пол миллиона евро за пост — условия Неймара в Саудовской Аравии

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    Стали известны условия, которые предоставит «Аль-Хиляль» нападающему Неймару после перехода в клуб.

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    Как сообщает Foot Mercato, после перехода в клуб из Саудовской Аравии бразилец получит — личный самолет, большой дом с прислугой, а также разрешение жить со своей девушкой Бруной Бьянкарди, с которой Неймар не заключил брак (в Саудовской Аравии это запрещено).

    Кроме того, Неймар будет получать 500 млн. евро за за каждое сообщение в соцсетях, которое рекламирует Саудовскую Аравию. За победу «Аль-Хиляля» игрок будет получать 80 тысяч евро.

    Всего Неймар может заработать за все время в клубе около 300-400 млн. евро с учетом всех бонусов и привилегий.

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    • ПСЖ получит 90 млн. евро за трансфер футболиста. В прошлом сезоне Неймар провел 20 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

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