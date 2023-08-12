«Арсенал» в 1-м туре нового сезона АПЛ примет «Ноттингем Форест». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» в прошлом сезоне стал вторым, проиграв чемпионскую гонку «Манчестер Сити». В 36-ти турах подопечные Микеля Артеты набрали 84 очка и на 5 баллов отстали от «горожан».

Выступления в Кубке Англии «канониры» завершили на стадии 1/16 финала, вновь уступив «Манчестер Сити» (0:1). А в Кубке английской лиги «Арсенал» вылетел еще на первой стадии. В 3-м раунде лондонцы дома не справились с «Брайтоном» (1:3).

Начало нового сезона принесло «Арсеналу» первый трофей. «Канониры» вытащили матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии, сравняв счет на 101-й минуте (1:1). В серии пенальти подопечные Микеля Артеты не ошибались, а вот у «горожан» свои попытки не реализовали Де Брюйне и Родри.

«Арсенал» выиграл этот трофей в 17-й раз, обогнав по количеству побед в турнире «Ливерпуль» (16). Впереди только «Манчестер Юнайтед», на счету которого 21 Суперкубок Англии.

«Ноттингем Форест»

В прошлом сезоне эта команда спаслась от прямого вылета, заняв 16-ю строчку по итогам чемпионата. «Ноттингем Форест» набрал 38 очков (9 побед, 11 ничьих и 18 поражений).

Эта команда проделала длинный путь в Кубке английской лиги, дойдя до полуфинала. На этой стадии «Ноттингем Форест» встретился с «Манчестер Юнайтед», уступив «красным дьяволам» по сумме двух встреч со счетом 0:5.

В межсезонье «лесники» приняли участие в 7-ми товарищеских матчах. Подопечные Стива Купера одержали в них 2 победы, один раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

«Ноттингем Форест» взял верх над «Ноттс Каунти» (1:0) и «Леванте» (2:1). Крайний товарищеский матч против «Айнтрахта» закончился нулевой ничьей, а «Валенсии», «Лидсу», ПСВ и «Ренну» «лесники» уступили.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами. «Арсенал» на «Эмирейтс» разгромил соперника со счетом 5:0, а встреча в Ноттингеме завершилась минимальной викторией «лесников» (1:0).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.20.