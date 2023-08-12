«Арсенал»
«Арсенал» подходит к старту в АПЛ в отличном настроении благодаря недавней победе над «Манчестер Сити».
«Канониры» выиграли у «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии. Трофей, конечно, не самый престижный, но в психологическом плане это важный успех.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ноттингем Форест
Тем более игра получилась эпичной. Сначала «Арсенал» сравнял счет буквально за минут до финального свистка, а потом красиво наказал действующего чемпиона в серии пенальти.
Также стоит отметить, что во время предсезонки команда Микеля Артеты проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:0) и одержала яркую победу над «Барселоной» (5:3).
В общем, «Арсенал» выглядит довольно бодро, в том числе благодаря недавним трансфером. Летом клуб приобрел Деклана Райса, Кая Хаверца и Юррьена Тимбера.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форес» этим летом был не так активен на трансферном рынке, как в прошлом году. Но клубу все равно удалось оформить несколько интересных подписаний.
В первую очередь, стоит отметить приобретение шведского вингера «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга. Этот парень наверняка усилит игру команды в атаке.
А буквально несколько дней назад «лесники» выкупили у «Арсенала» американского голкипера Мэтта Тернера.
«Ноттингем Форест» провел сразу семь товарищеских матчей. И надо сказать, что результаты — так себе.
В начале августа команда Стива Купера проиграла французскому «Ренну» со счетом 0:5, а перед этим уступила «Лидсу» и ПСВ Эйндховен. Из позитивного можно вспомнить ничью с немецким «Айнтрахтом» (0:0).
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Ноттингем Форест» — за 14.50.
Вряд ли у «канониров» возникнут серьезные проблемы. Более того, здесь даже уместно рассуждать о крупной победе хозяев, с разницей минимум в два мяча.
Хаверц, Мартинелли и Букайо Сака наверняка просто замучают оборону «лесников».
Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.20. Команда Артеты вряд ли будет скромничать.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Арсенала» по итогам первого тайма с форой (-1,5) за 2.15.