Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к старту в АПЛ в отличном настроении благодаря недавней победе над «Манчестер Сити».

«Канониры» выиграли у «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии. Трофей, конечно, не самый престижный, но в психологическом плане это важный успех.

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Тем более игра получилась эпичной. Сначала «Арсенал» сравнял счет буквально за минут до финального свистка, а потом красиво наказал действующего чемпиона в серии пенальти.

Также стоит отметить, что во время предсезонки команда Микеля Артеты проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:0) и одержала яркую победу над «Барселоной» (5:3).

В общем, «Арсенал» выглядит довольно бодро, в том числе благодаря недавним трансфером. Летом клуб приобрел Деклана Райса, Кая Хаверца и Юррьена Тимбера.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форес» этим летом был не так активен на трансферном рынке, как в прошлом году. Но клубу все равно удалось оформить несколько интересных подписаний.

В первую очередь, стоит отметить приобретение шведского вингера «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга. Этот парень наверняка усилит игру команды в атаке.

А буквально несколько дней назад «лесники» выкупили у «Арсенала» американского голкипера Мэтта Тернера.

«Ноттингем Форест» провел сразу семь товарищеских матчей. И надо сказать, что результаты — так себе.

Все прогнозы на АПЛ

В начале августа команда Стива Купера проиграла французскому «Ренну» со счетом 0:5, а перед этим уступила «Лидсу» и ПСВ Эйндховен. Из позитивного можно вспомнить ничью с немецким «Айнтрахтом» (0:0).

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Ноттингем Форест» — за 14.50.

Вряд ли у «канониров» возникнут серьезные проблемы. Более того, здесь даже уместно рассуждать о крупной победе хозяев, с разницей минимум в два мяча.

Хаверц, Мартинелли и Букайо Сака наверняка просто замучают оборону «лесников».

Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.20. Команда Артеты вряд ли будет скромничать.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Арсенала» по итогам первого тайма с форой (-1,5) за 2.15.