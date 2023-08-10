«Бешикташ» пытается приобрести Малиновского. Украинец хочет вернуться в Италию

Руслан Малиновский Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что новый главный тренер «Марселя» испанец Марселино не рассчитывает на украинского игрока.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к Руслану по-прежнему проявляет «Бешикташ».
Турецкий клуб приготовил для Малиновского внушительный контракт, но 30-летний футболист не настроен на переезд в Турцию.
Экс-хавбек «Аталанты» хочет либо вернуться в Италию, либо же перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
Известно, что в Серии А у Малиновского есть предложение от «Торино».
Малиновский перешел в «Марсель» в начале 2023 года из «Аталанты» за 10 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 15 миллионов евро.