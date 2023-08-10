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    «Бешикташ» пытается приобрести Малиновского. Украинец хочет вернуться в Италию

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    Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский до сих пор не определился с клубом, в котором начнет сезон.

    Руслан Малиновский
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    Руслан Малиновский

    Ранее стало известно, что новый главный тренер «Марселя» испанец Марселино не рассчитывает на украинского игрока.

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к Руслану по-прежнему проявляет «Бешикташ».

    Турецкий клуб приготовил для Малиновского внушительный контракт, но 30-летний футболист не настроен на переезд в Турцию.

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    • Экс-хавбек «Аталанты» хочет либо вернуться в Италию, либо же перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

    Известно, что в Серии А у Малиновского есть предложение от «Торино».

    Малиновский перешел в «Марсель» в начале 2023 года из «Аталанты» за 10 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 15 миллионов евро.

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