«Бешикташ» пытается приобрести Малиновского. Украинец хочет вернуться в Италию

Полузащитник «Марселя»до сих пор не определился с клубом, в котором начнет сезон.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Марселя» испанец Марселино не рассчитывает на украинского игрока.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к Руслану по-прежнему проявляет «Бешикташ».

Турецкий клуб приготовил для Малиновского внушительный контракт, но 30-летний футболист не настроен на переезд в Турцию.

Экс-хавбек «Аталанты» хочет либо вернуться в Италию, либо же перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

Известно, что в Серии А у Малиновского есть предложение от «Торино».

Малиновский перешел в «Марсель» в начале 2023 года из «Аталанты» за 10 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 15 миллионов евро.