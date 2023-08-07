«Вест Хэм» заплатит 35 млн фунтов за полузащитника «Аякса»

Эдсон Альварес Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Вест Хэм» заплатит за мексиканского футболиста 35 миллионов фунтов.
В лондонском клубе считают, что Эдсон сможет достойно заменить экс-капитана команды Деклана Райса, который ранее этим летом перешел в «Арсенал».
Ожидается, что во вторник Альварес пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о трансфере.
В прошедшем сезоне Альварес провел в чемпионате Нидерландов 31 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи.