«Вест Хэм» заплатит 35 млн фунтов за полузащитника «Аякса»

в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Аякса»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Вест Хэм» заплатит за мексиканского футболиста 35 миллионов фунтов.

В лондонском клубе считают, что Эдсон сможет достойно заменить экс-капитана команды Деклана Райса, который ранее этим летом перешел в «Арсенал».

Ожидается, что во вторник Альварес пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о трансфере.

В прошедшем сезоне Альварес провел в чемпионате Нидерландов 31 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи.