ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Нечемпионский «Зенит». Динамовцы одержали первую победу при Личке
  • 12:06
    • «Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»
  • 14:51
    • «Бенфика» договорилась с «Шахтером» о переходе Трубина
  • 14:21
    • В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ
  • 13:42
    • «Челси» купит одного из лидеров сборной США
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» заплатит 35 млн фунтов за полузащитника «Аякса»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Вест Хэм АПЛ Футбол Англии Аякс Эредивизия Трансферы
    «Вест Хэм» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

    Эдсон Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдсон Альварес

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Вест Хэм» заплатит за мексиканского футболиста 35 миллионов фунтов.

    В лондонском клубе считают, что Эдсон сможет достойно заменить экс-капитана команды Деклана Райса, который ранее этим летом перешел в «Арсенал».

    Ожидается, что во вторник Альварес пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о трансфере.

  • Кин заявил, что «Арсенал» переплатил за Райса
  • Читайте по теме

    • В прошедшем сезоне Альварес провел в чемпионате Нидерландов 31 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?
  • «Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Испытает ли «Спартак» проблемы в матче с «Пари НН»?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Локомотив» определить победителя?
  • «Рубин» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпия — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Астана — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры