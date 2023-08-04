Кечинов: В прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал, а в итоге еле-еле попал в тройку

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых противв третьем туре РПЛ.

«"Спартак" едет в Казань в качестве фаворита. "Рубин" — новичок, стартовал с двух ничьих.

Понятно, что "Спартаку" легко не будет, но за счет того, что впереди играют классные игроки, победа будет за ними.

Хотелось бы верить, что "Спартак" улучшит результат прошлого сезона и займет место выше третьего.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Рубин" — "Спартак"

В том сезоне "Спартак" тоже удачно стартовал, — все говорили, что будет бороться за чемпионство. Но помним, что потом произошло: еле-еле попал в тройку.

Надеюсь, что "Спартак" гораздо лучше выступит, чем в прошлом сезоне. Но пока рано делать какие-то выводы», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет 5 августа в Казани, начало — в 17:30 мск.