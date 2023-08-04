«Дебрецен» и «Целе» прошли в следующий раунд квалификации ЛК

Обзор ответных матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Дебрецен» — «Алашкерт» 1:2 (3:1 по пен.)

Команды забили все голы в основное время. В составе «Алашкерта» отличились Виталий Устинов на 18-й минуте и Содик Фатай на 67-й минуте.

Единственный гол в составе «Дебрецена» забил Балаж Джуджак на 77-й минуте. Этого хватило для того, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Дебрецен». Победный удар на счету Антонио Манце.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Дебрецен» встретится с «Рапидом».

«Витория Гимарайнш» — «Целе» 0:1 (2:4 по пен.)

Единственный гол в основное время забили гости на 65-й минуте. Отличился Грегор Байде. Этого мяча хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время.

В серии пенальти сильнее оказался «Целе». Победный одиннадцатиметровый на счету Матица Врбанеца.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Целе» встретится с «Неманом».