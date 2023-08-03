Угочукву: Сперцян очень высоко отзывался об уровне чемпионата России

Полузащитник, который этим летом перешел из, рассказал о том, что разговаривал с полузащитникомперед переходом в казанский клуб.

«С Эдуардом Сперцяном я разговаривал перед переходом, он очень высоко отзывался об уровне чемпионата России, говорил, что уровень очень высокий.

Слышал ли о сравнениях меня с Макбетом Сибайей, бывшим игроком "Рубина"? Да, я знаю такого игрока. Он играл за "Рубин", но таких сравнений пока не было, поэтому посмотрим», — приводит слова Угочукву «Матч ТВ».

Напомним, что Угочукву перешел из «Урарту», совершим самый дорогой трансфер в истории армянской Премьер-лиги. Защитник подписал контракт с «Рубином» на 3 года. В нынешнем сезоне игрок уже успел сыграть 2 матча.