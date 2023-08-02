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    Президент сербского «Спартака»: Кержаков поменял тактику, играем как «Манчестер Сити»

    Футбол Спартак Суботица Манчестер Сити
    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович оценил работу Александра Кержакова на посту главного тренера.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    В первом туре сербской Суперлиги «Спартак» из Суботицы обыграл ИМТ со счетом 2:1.

    «Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера.

    Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков "Спартака", но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как "Манчестер Сити" Гвардиолы.

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    • Сможет ли Кержаков вывести "Спартак" в еврокубки? Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году», — приводит слова Симовича Sport24.

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