Президент сербского «Спартака»: Кержаков поменял тактику, играем как «Манчестер Сити»

Президент «Спартака» из Суботицыоценил работуна посту главного тренера.

В первом туре сербской Суперлиги «Спартак» из Суботицы обыграл ИМТ со счетом 2:1.

«Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера.

Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков "Спартака", но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как "Манчестер Сити" Гвардиолы.

Сможет ли Кержаков вывести "Спартак" в еврокубки? Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году», — приводит слова Симовича Sport24.