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    Эриксен о Хейлунне: Он добился солидного прогресса на позиции девятого номера

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высоко оценил прогресс нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунна, который в скором времени должен перейти в стан «красных дьяволов».

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    «Какой он из себя? Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне, с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист. Он хороший парень, хороший игрок.

    Как я уже сказал, он добился солидного прогресса, выступая на позиции девятого номера в клубе.

    Должен быть честен, я не видел так много игр "Аталанты", но я знаю, как они играют, и он здорово вписался в команду.

    Когда я разговаривал с ним в последний раз? Недавно. Когда мы были в сборной. Я, конечно, сказал ему много приятного о "Манчестер Юнайтед, но и не только!" — приводит слова Эриксена Evening Standard.

    Ранее сообщалось о том, что Хейлунн пройдет медосмотр для перехода в "МЮ". Игрок и клуб уже согласовали контракт.

    В прошлом сезоне форвард провел 32 матча за "Аталанту", забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

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