Эриксен о Хейлунне: Он добился солидного прогресса на позиции девятого номера

Полузащитниквысоко оценил прогресс нападающего, который в скором времени должен перейти в стан «красных дьяволов».

«Какой он из себя? Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне, с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист. Он хороший парень, хороший игрок.

Как я уже сказал, он добился солидного прогресса, выступая на позиции девятого номера в клубе.

Должен быть честен, я не видел так много игр "Аталанты", но я знаю, как они играют, и он здорово вписался в команду.

Когда я разговаривал с ним в последний раз? Недавно. Когда мы были в сборной. Я, конечно, сказал ему много приятного о "Манчестер Юнайтед, но и не только!" — приводит слова Эриксена Evening Standard.

Ранее сообщалось о том, что Хейлунн пройдет медосмотр для перехода в "МЮ". Игрок и клуб уже согласовали контракт.

В прошлом сезоне форвард провел 32 матча за "Аталанту", забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.