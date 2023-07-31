Даку: В России со всеми тяжело играть

Нападающий «Рубина»прокомментировал ничью с(1:1) во втором туре РПЛ.

«Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы.

Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре.

Он [Рашид Рахимов] очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет. Мы стараемся делать то, что он говорит, но это бывает сложно, потому что каждый раз мы проигрываем в последние 10 минут.

Но тренер очень хороший. Для меня стиль Рахимова комфортный, мне нравится его тактика и система. Он очень хорошо мотивирует», — приводит слова Даку «Р-Спорт».