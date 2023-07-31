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    Даку: В России со всеми тяжело играть

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    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) во втором туре РПЛ.

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    «Мы каждый раз настраиваемся победить, не получилось, что немного разочаровало нас. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, мы должны думать о следующей игре, постараться решить проблемы.

    Все команды в России сильные, это сложные соперники. Всякий раз играть тяжело. Они всегда стараются быть лучше и показать это в игре.

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    • Он [Рашид Рахимов] очень мотивирующий тренер, и он знает, чего хочет. Мы стараемся делать то, что он говорит, но это бывает сложно, потому что каждый раз мы проигрываем в последние 10 минут.

    Но тренер очень хороший. Для меня стиль Рахимова комфортный, мне нравится его тактика и система. Он очень хорошо мотивирует», — приводит слова Даку «Р-Спорт».

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