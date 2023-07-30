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    Рахимов: Надо отдать должное команде, которая была в разъездах, не хватило свежести

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Какие-то ошибки есть. Они приводят к такому результату. У нас были свои моменты и надо было забить второй, на этом все бы закончилось. Но мы пропустили в концовке. Надо отдать должное команде, которая была в разъездах, не хватило свежести. Мы должны быть спокойнее при владении мячом. Мы иногда переходили на длинные передачи и это приводило к потерям. Определенная структура у команды была видна.

    Этой команде нельзя давать пространство. Мы хотели навязать ей более вязкую игру. У нас были шансы в контратаках, но мы их не использовали.

    Меня напрягло до матча, что команда эмоционально была очень заряжена. Это могло повлиять на состояние. Эмоции надо контролировать, чтобы не перегореть», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, «Рубин» набрал два очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у «Оренбурга» один балл и десятая строчка.

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