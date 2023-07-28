Игало: Роналду продолжает играть ради денег

Нападающий «Аль-Хилаля»признался, что уже играет не ради страсти, а ради денег, как и форвард «Аль-Насра»

«Знаю, что мне осталось играть в футбол не больше трёх лет. Всю свою жизнь я играл ради страсти к футболу, но теперь продолжаю исключительно ради денег. Я не из тех футболистов, которые будут приходить на интервью и говорить: "Я играю ради страсти". Брат, это всё из-за денег!

Роналду всё ещё играет со страстью? Криштиану за свою карьеру заработал в 100 раз больше, чем, но всё же он взял и уехал в Саудовскую Аравию. Думаете, он сделал это из-за страсти к футболу? Брат, это всё ради денег», — приводит слова Игало Goal.

Напомним, ранее Игало и Роналду вместе играли в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед».