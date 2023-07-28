Ловчев: «Спартак» мог добить «Краснодар», но вместо этого просто бросил играть

Ветеран «Спартака»раскритиковал красно-белых после победы над(2:1) в первом туре Кубка России.

«Очень не понравилась концовка игры. "Спартак" вел в два мяча, но не стал добивать соперника, а просто бросил играть.

Читаю высказывания Абаскаля, который много раз говорил, что надо добивать соперника, а здесь — вели 2:0, и все могло закончиться и ничьей.

Из вышедших на замену усилил игру только Бонгонда, который пока играет на свежачка. "Спартак" мог забить еще 2-3 мяча, а кончилось все тем, что чуть не довели до ничьей.

Если брать "Краснодар", то совершенно неузнаваем был "Краснодар" — очень нервно играли, не чувствовалось той уверенности, которая была еще неделю назад, с "Динамо". Вышли нервозными, Сперцяна удалили по делу.

Когда забивал гол Зобнин, то, что делал Ахметов, — просто безобразие. Ты обязан сделать все, чтобы остановить, не дать пробить — но в итоге пустил за спину, не отобрал мяч и не помешал пробить.

Такое впечатление, что у "быков" был какой-то недонастрой. "Спартак" имел большую часть матча огромное преимущество. "Быки" были плохие, а тренер, не поставив Кордобу, показал свое отношение к игре — не было этого парня, и пропала острота. Она вернулась, когда Кордобу все-таки поставили, и хозяева чуть не отыгрались.

Бонгонда произвел впечатление. Главное, чтобы не обрусел, не сбавил оборотов. Все есть — обводка, скорость, завершение», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.