Кобелев: Уход Малкома скажется на уровне чемпионата и на игре «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита»уверен, что уход нападающего Малкома не пройдет бесследно для петербургского клуба.

«Все-таки Малком, с моей точки зрения, был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре "Зенита".

Поэтому если "Зенит" не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в "золотой" гонке», — приводит слова Кобелева «Газета.ru».

Напомним, чо накануне председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу полузащитника Малкома за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26‑летний бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах.