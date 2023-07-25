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    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля
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    Кобелев: Уход Малкома скажется на уровне чемпионата и на игре «Зенита»

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    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев уверен, что уход нападающего Малкома не пройдет бесследно для петербургского клуба.

    Малком
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    Малком

    «Все-таки Малком, с моей точки зрения, был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре "Зенита".

    Поэтому если "Зенит" не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в "золотой" гонке», — приводит слова Кобелева «Газета.ru».

    Напомним, чо накануне председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу полузащитника Малкома за 60 миллионов евро.

    В прошлом сезоне 26‑летний бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах.

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