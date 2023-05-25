Бразилия разгромила Доминикану на МЧМ-2023

Сборнаяобыгралав матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в Аргентине, со счетом 6:0.

За победителей отличились Савио, Маркос Леонардо, Жан Педросо, Жиоване, Марлон Гомес и Матеус Мартинс.

В другом матче Нигерия обыграла Италию 2:0 благодаря мячам Салима Лаваля и Джуда Сандея.

По итогам двух туров в группе D лидирует Нигерия с шестью очками, гарантировавшая себе выход в 1/8 финала. У Бразилии и Италии по три очка, но южноамериканская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. У Доминиканской Республики ноль очков.

Молодежный чемпионат мира запланирован с 20 мая по 11 июня. В турнире примут участие 24 команды. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Украины.