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    Бразилия разгромила Доминикану на МЧМ-2023

    Футбол Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии обыграла Доминиканскую Республику в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в Аргентине, со счетом 6:0.

    Игрок сборной Бразилии
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    Игрок сборной Бразилии

    За победителей отличились Савио, Маркос Леонардо, Жан Педросо, Жиоване, Марлон Гомес и Матеус Мартинс.

    В другом матче Нигерия обыграла Италию 2:0 благодаря мячам Салима Лаваля и Джуда Сандея.

    По итогам двух туров в группе D лидирует Нигерия с шестью очками, гарантировавшая себе выход в 1/8 финала. У Бразилии и Италии по три очка, но южноамериканская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. У Доминиканской Республики ноль очков.

    Молодежный чемпионат мира запланирован с 20 мая по 11 июня. В турнире примут участие 24 команды. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Украины.

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