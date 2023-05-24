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    Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюка»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции
    В турецком «Фатих Карагюмрюке» объявили об уходе главного тренера команды Андреа Пирло.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Не имея возможности продолжать работу с главным тренером Андреа Пирло и его штабом в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб досрочно в надежде, что это даст им возможность спланировать своё будущее.

    Мы также планируем наиболее эффективно использовать оставшееся время до конца сезона, чтобы выиграть все матчи. Мы были очень рады провести сезон с Андреа и благодарим его за вклад в наш клуб.

    Мы желаем ему всего наилучшего в будущем!» — гласит официальное заявление клуба.

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    • Пирло возглавил «Фатих» в июне 2022 года. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 44 очками в активе.

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