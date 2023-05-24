Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюка»

В турецкомобъявили об уходе главного тренера команды

«Не имея возможности продолжать работу с главным тренером Андреа Пирло и его штабом в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб досрочно в надежде, что это даст им возможность спланировать своё будущее.

Мы также планируем наиболее эффективно использовать оставшееся время до конца сезона, чтобы выиграть все матчи. Мы были очень рады провести сезон с Андреа и благодарим его за вклад в наш клуб.

Мы желаем ему всего наилучшего в будущем!» — гласит официальное заявление клуба.

Пирло возглавил «Фатих» в июне 2022 года. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 44 очками в активе.