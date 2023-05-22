Оздоев: Кайфую в «Карагюмрюке» от футбола Пирло

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк»признался, что получает удовольствие от работы под руководством

«Он мне объяснил правильное расположение на поле. Меня этому никогда не учили.

Я стал по-другому смотреть на игру и поле, продумывать шаги наперед и так далее. Теперь я вижу совершенно по-другому некоторые моменты, и мне это очень помогает.

Он объясняет, как правильно ставить корпус. Бывало такое, что он меня останавливал и поправлял мой корпус на тридцать градусов. Пирло по-другому видит футбол.

Пирло — лидер и очень хороший тактик. Такому тренеру как Пирло нужно время, чтобы он смог подстроить команду под свой стиль. В "Карагюмрюк" ему это удалось быстрее.

Я кайфую от футбола Пирло. Я всегда знаю, где мне нужно быть и что делать», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он играл за «Зенит».