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    Оздоев: Кайфую в «Карагюмрюке» от футбола Пирло

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    Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев признался, что получает удовольствие от работы под руководством Андреа Пирло.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Он мне объяснил правильное расположение на поле. Меня этому никогда не учили.

    Я стал по-другому смотреть на игру и поле, продумывать шаги наперед и так далее. Теперь я вижу совершенно по-другому некоторые моменты, и мне это очень помогает.

    Он объясняет, как правильно ставить корпус. Бывало такое, что он меня останавливал и поправлял мой корпус на тридцать градусов. Пирло по-другому видит футбол.

    Пирло — лидер и очень хороший тактик. Такому тренеру как Пирло нужно время, чтобы он смог подстроить команду под свой стиль. В "Карагюмрюк" ему это удалось быстрее.

    Я кайфую от футбола Пирло. Я всегда знаю, где мне нужно быть и что делать», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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    • Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он играл за «Зенит».

    Интервью с Магомедом Оздоевым
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