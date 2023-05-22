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    Оздоев рассказал, почему отказался от крупного контракта в Саудовской Аравии

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    Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев признался, что мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не мое.

    Предлагали 2,5 [миллиона евро] чистыми в год. Отказался.

    Почему? Потому что это не мое. Нет профессионализма в подходе в том месте, где мне предлагали.

    Увидел, что не могу там находиться, что будет тяжело», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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    • Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он играл за «Зенит».

    Интервью с Магомедом Оздоевым
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