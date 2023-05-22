Оздоев рассказал, почему отказался от крупного контракта в Саудовской Аравии

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк»признался, что мог продолжить карьеру в чемпионате

«Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не мое.

Предлагали 2,5 [миллиона евро] чистыми в год. Отказался.

Почему? Потому что это не мое. Нет профессионализма в подходе в том месте, где мне предлагали.

Увидел, что не могу там находиться, что будет тяжело», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он играл за «Зенит».