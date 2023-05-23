Радимов назвал главную причину вылета «Химок» из РПЛ

Бывший футболист «Зенита»рассказал, почемувылетели из РПЛ.

«Чехарда с тренерами привела к логическому концу. "Химки" и "Торпедо" вылетели заслуженно и закономерно. Эти две команды разочаровали своих поклонников и, не дожидаясь конца чемпионата, перешли в лучшую лигу мира.

Из‑за того, что нет еврокубков, многие команды ни за что не борются. Тот же "Сочи" может спокойно наигрывать молодежь, что мы и видели.

"Пари НН" мог вылететь напрямую и сегодня показал зубы, будет очень серьезная интрига за стыки. Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути. Команда физически сегодня смотрелась очень хорошо. Видно по лицам футболистов "Пари НН", что они рады этой победе. Следующий матч у них в Москве со "Спартаком", они дадут бой», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».