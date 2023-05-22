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    «Ньюкасл» — «Лестер». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 37-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером»

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    «Ньюкасл»
    Сегодня в 22:00 на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле местная команда в предпоследнем туре чемпионата Англии примет «Лестер». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» после 36-ти сыгранных матчей набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Для того, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон, «сорокам» достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах. На счету «Ньюкасла» 19 побед, 12 ничьих и 5 поражений в текущем сезоне с разницей забитых и пропущенных мячей 67:32.

    В предыдущем туре подопечные Эдди Хау разгромили дома «Брайтон» со счетом 4:1. По голу в составе «сорок» записали на свой счет Берн, Уилсон и Гимараеш, еще один мяч был забит в результате автогола нападающего «Брайтона» Ундава.

    Всего в 5-ти последних матчах на счету «Ньюкасла» три победы, одна ничья и одно поражение.

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    «Лестер»

    «Лисы» находятся в зоне вылета, расположившись на 19-м месте в турнирной таблице. На данный момент на счету «Лестера» 30 очков в 36-ти матчах: 8 побед, 6 ничьих и 22 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 49:67.

    В случае победы сегодня «Лестер» может подняться на спасительное 17-е место в турнирной таблице и догнать по очкам «Эвертон», на счету которого 33 балла. В двух последних турах коллектив Дина Смита пропустил 8 голов, забив при этом трижды. В 35-м туре «Лестер» в голевой перестрелке уступил на выезде лондонскому «Фулхэму» со счетом 3:5, а в прошлый понедельник крупно проиграл на домашней арене «Ливерпулю» (0:3).

    Таким образом, «лисы» не могут выиграть на протяжении четырех матчей подряд. За этот период на счету «Лестера» две ничьи и два поражения. Последний раз команда Смита праздновала успех 22 апреля, в домашнем матче 32-го тура против «Вулверхэмптона» (2:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Лестер» дома крупно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3. Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 5 побед.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер» с коэффициентом 5.50.

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