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    Кокорин: По игре в этом сезоне «Арису» не было равных на Кипре

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра
    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал победу команды в чемпионате Кипра.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Арис» впервые в своей истории стал чемпионом Кипра.

    «Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми клубами и понимал, что "Арис" — самая сильная команда. Где-то был важен момент удачи и фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь игр не могли выиграть, не могли забить. Но по игре в этом сезоне равных на Кипре вообще не было.

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    • Секреты не буду рассказывать, которые обсуждали на барбекю. По игре очень сильная команда. Все верили. Нужно было забивать, выигрывать, что мы и начали делать.

    Провели 17-18 игр без поражений, где 14-15 побед — это что-то невероятное», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

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