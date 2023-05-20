РПЛ назвала претендентов на премию лучшему игроку и тренеру сезона

Российская опубликовала списки игроков и тренеров, которые будут участвовать во втором этапе голосования по наградам премии Герои РПЛ.

В первоначальный список кандидатов на награду лучшему игроку Мир РПЛ входили 100 футболистов. С 15 по 18 мая проходил первый этап голосования, в котором участвовали журналисты, и по его результатам лига сформировала список из 33 игроков , вышедших во второй этап.

Игрок сезона: Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (все — «Зенит»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Артем Дзюба (все — «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба — «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес (все — «Спартак»), Николай Комличенко, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин (все — «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все — «Краснодар»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба — «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

Кроме того, были определены участники второго этапа в номинациях по игровым позициям.

Вратарь сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»)

Защитник сезона: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все — ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба — «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба — «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Полузащитник сезона: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»)

Нападающий сезона: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все — «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»)

Тренер сезона: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»).

Второй этап голосования начнётся 20 мая и завершится 27 мая, в нём примут участие болельщики. Голосование проходит на специальном сайте премии.

По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. При равенстве будут учтены результаты голосований среди болельщиков.