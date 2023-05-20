Евсеев: Одна ошибка — результат получился неудовлетворительным

Главный тренерпрокомментировал поединок против(0:1).

«Надо забивать. У нас были моменты, но мастерство "Локомотива" не позволило нам это сделать, а Миранчук реализовал свой момент.

Надо говорить о команде, а не обо мне. Концовка, команде нужно набирать очки. Мы сегодня готовились к игре, как и к любой другой. В атакующих действиях у нас получилось, в обороне сыграли надежно. Тут надо говорить о ребятах. В раздевалке я их поблагодарил.

Какие могут быть претензии? Одна ошибка — результат получился неудовлетворительным. Команда, повторюсь еще раз, полностью готова. Тут мало что можно изменить. Поддержание ее возможностей — да. Но сегодняшняя игра показала, что команда готова», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 37 очков и расположился на 10-й позиции в таблице РПЛ. На счету «Факела» 28 баллов, с которыми он занимает 12-ю позицию.