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    Черчесов: Не стал бы делать из «Реала» и «Милана» неудачников

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему мадридский «Реал» и «Милан» не смогли выйти в финал Лиги чемпионов.

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    «Реал» проиграл в полуфинале «Манчестер Сити» (1:1, 0:4), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2, 0:1).

    «Одна общая и главная (причина) — отличная форма соперников! Если Мадрид и красно-черные дошли до такой стадии Лиги чемпионов, значит, заслужили это своей игрой.

    Тот же "Милан" прошел в четвертьфинале одну из самых ярких команд Европы нынешнего сезона — "Наполи".

    Так что поражения говорят не столько о слабости проигравших, сколько о силе "Ман Сити" и "Интера", которые в моменте оказались в оптимальном состоянии, без травм и дисквалификаций лидеров.

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    • Да, "Реалу", видимо, нужно освежать состав, а "Милану", наверное, недостает людей уровня Леау, но сильных оппонентов на предыдущих стадиях и те и другие с дороги убрали! Так что не стал бы делать из "Реала" и "Милана" неудачников», — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле.

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