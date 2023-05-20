Черчесов: Не стал бы делать из «Реала» и «Милана» неудачников

Главный тренер «Ференцвароша»рассказал, почему мадридскийне смогли выйти в финал Лиги чемпионов.

«Реал» проиграл в полуфинале «Манчестер Сити» (1:1, 0:4), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2, 0:1).

«Одна общая и главная (причина) — отличная форма соперников! Если Мадрид и красно-черные дошли до такой стадии Лиги чемпионов, значит, заслужили это своей игрой.

Тот же "Милан" прошел в четвертьфинале одну из самых ярких команд Европы нынешнего сезона — "Наполи".

Так что поражения говорят не столько о слабости проигравших, сколько о силе "Ман Сити" и "Интера", которые в моменте оказались в оптимальном состоянии, без травм и дисквалификаций лидеров.

Да, "Реалу", видимо, нужно освежать состав, а "Милану", наверное, недостает людей уровня Леау, но сильных оппонентов на предыдущих стадиях и те и другие с дороги убрали! Так что не стал бы делать из "Реала" и "Милана" неудачников», — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле.