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    Черчесов: «Рома» обыграла «Байер» благодаря опыту Моуринью

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему не будет присутствовать на финале Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Главный матч турнира, в котором встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома», состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

    «У "Ференцвароша" слишком короткий отпуск — уже в середине июня начнем подготовку к новому сезону. Мне надо перезарядить батарейки и повидаться с родными, так что на "Пушкаш Арену" не попадаю.

    Мы уступили там "Байеру" в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт.

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    • Однако Жозе Моуринью — уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но "Рома" взяла свое опытом — как тренера, так и футболистов», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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