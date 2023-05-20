Черчесов: «Рома» обыграла «Байер» благодаря опыту Моуринью

Главный тренер «Ференцвароша»рассказал, почему не будет присутствовать на финале Лиги Европы.

Главный матч турнира, в котором встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома», состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

«У "Ференцвароша" слишком короткий отпуск — уже в середине июня начнем подготовку к новому сезону. Мне надо перезарядить батарейки и повидаться с родными, так что на "Пушкаш Арену" не попадаю.

Мы уступили там "Байеру" в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт.

Однако Жозе Моуринью — уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но "Рома" взяла свое опытом — как тренера, так и футболистов», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».