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    «Байер» — «Рома». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой»

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    «Байер» — «Рома»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене определится финалист Лиги Европы сезона 2022/2023. За ходом ответного матча полуфинала приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Байер»

    Клуб из Леверкузена начинал свой еврокубковый путь в Лиге Чемпионов в группе с «Порту», «Брюгге» и «Атлетико». Заняв третье место в квартете, «Байер» опустился в Лигу Европы и в раунде стыковых матчей обыграл «Монако» в серии пенальти (общий счет 5:5; 5:3 по пенальти).

    В 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо переиграли «Ференцварош» Станислава Черчесова (4:0 в совокупности), а в четвертьфинале оставили за бортом турнира бельгийский «Юнион» (1:1 дома и 4:1 в гостях).

    «Байер» проиграл «Роме» первый матч на выезде (0:1) и в случае положительного для себя результата дома выйдет в свой первый еврокубковый финал впервые с 2002 года. Тогда «львы» были близки к завоеванию кубка Лиги Чемпионов, но в решающем матче уступили мадридскому «Реалу». Отметим, что в активе «Байера» есть один международный трофей. В сезоне 1987/1988 немецкий клуб стал обладателем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Эспаньол».

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    В чемпионате Германии команда Алонсо идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 32-х матчах и продолжает бороться за еврокубковые места на будущий сезон. В крайнем туре Бундеслиги «Байер» разошелся миром со «Штутгартом» на выезде (1:1).

    «Рома»

    Итальянская «Рома» намерена взять еврокубок во втором сезоне подряд. Подопечные Жозе Моуринью являются действующими обладателями первого в истории трофея Лиги конференций, обыграв в прошлогоднем финале «Фейеноорд» (1:0).

    В текущем розыгрыше Лиги Европы «Рома» пробилась в плей-офф со второго места в группе с «Бетисом», «Лудогорцем» и «ХИКом». «Желто-красным» предстояло сыграть в стыковых матчах, где они не без труда сломили сопротивление австрийского «Зальцбурга» (0:1 дома и 2:0 в гостях).

    В 1/8 финала коллектив Жозе Моуринью выбил из турнира испанский «Реал Сосьедад» (2:0 в совокупности), а в четвертьфинале турнира обыграл прошлогодних соперников по финалу Лиги конференций — «Фейеноорд» (общий счет 4:2).

    В чемпионате Италии «Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков в 35-ти матчах. В крайнем туре клуб из Рима не смог обыграть на выезде «Болонью», сыграв вничью — 0:0.

    Личные встречи

    В своей истории «Байер» и «Рома» пять раз встречались в рамках еврокубков. На счету итальянского клуба две победы, леверкузенцы выиграли одну игру и еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Прямая речь «Ромы» Жозе Моуринью:

    — «Прошлое остается в прошлом, а будущего мы не знаем. Только настоящее имеет значение. В "Порту" я провел два финала еврокубков подряд.

    Я очень хочу дойти до этого финала, но не ради себя, потому что я стал другим человеком, который больше думает о других, чем о себе. Я хочу сделать это ради игроков и болельщиков. Они были просто невероятны в этом сезоне, они выкладывались полностью в трудные моменты, когда им приходилось выходить за пределы своих возможностей. Они этого очень заслуживают.

    В футболе ничего не дается просто так, поэтому мы должны показать еще одно экстраординарное выступление, чтобы выйти в финал».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Рома» с коэффициентом 1.83.

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