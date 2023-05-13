Сегодня в 17:00 по московскому времени подопечные Эрика тен Хага сыграют на «Олд Траффорд» против «Вулверхэмптона». За ходом матча 36-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» еще не гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон, но шансы там оказаться у коллектива Эрика тен Хага вполне неплохие. После 34-х матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице, набрав 63 очка. «Ливерпуль», который идет на 5-й позиции, отстает на один балл, но при этом сыграл на одну встречу больше.

У «Манчестер Юнайтед» одна победа в четырех последних матчах. В двух крайних турах «красные дьяволы» потерпели поражения с одинаковым счетом 0:1. Сначала коллектив Эрика тен Хага на выезде упустил ничью в гостевом матче против «Брайтона», пропустив гол с пенальти на 99-й минуте, а затем так же в гостях проиграл «Вест Хэму» (0:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 35-ти матчах. На счету «волков» 11 побед, 7 ничьих и 17 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 30:50.

В предыдущем туре команда Хулена Лопетеги реабилитировалась за крупное поражение от «Брайтона» (0:6). В домашнем матче против «Астон Виллы» «волки» с минимальным счетом переиграли своего соперника (1:0). Единственный мяч на счету португальского защитника Тоти Гомеша, забитый на 10-й минуте игры.

Эта победа позволила «Вулверхэмптону» обеспечить себе сохранение прописки в АПЛ. Всего в 5-ти последних матчах на счету коллектива Лопетеги 3 победы и 2 поражения.

Личные встречи

В первом круге «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл своего соперника на выезде (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 5 побед, «Вулверхэмптон» выиграл 2 встречи и еще в трех случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.20.