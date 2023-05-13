ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
    Вся лентаСамое главное
    Алджамейн СтерлингСтерлинга вновь спасли судьи. «Алджо» едва не потерял пояс в бою с Сехудо Джейдон Санчо«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
  • 11:51
    • Ди Мария может стать игроком «Барселоны»
  • 10:09
    • «Тоттенхэм» не заинтересован в назначении Нагельсманна
  • 09:43
    • Клотет останется в «Торпедо» на следующий сезон
  • 08:50
    • «Лейкерс» вышли в финал Западной конференции, «Майами» выбил «Нью-Йорк»
  • 08:19
    • Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в чемпионате Израиля
    Все новости спорта
    Джейдон Санчо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейдон Санчо
    Сегодня в 17:00 по московскому времени подопечные Эрика тен Хага сыграют на «Олд Траффорд» против «Вулверхэмптона». За ходом матча 36-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» еще не гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон, но шансы там оказаться у коллектива Эрика тен Хага вполне неплохие. После 34-х матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице, набрав 63 очка. «Ливерпуль», который идет на 5-й позиции, отстает на один балл, но при этом сыграл на одну встречу больше.

    У «Манчестер Юнайтед» одна победа в четырех последних матчах. В двух крайних турах «красные дьяволы» потерпели поражения с одинаковым счетом 0:1. Сначала коллектив Эрика тен Хага на выезде упустил ничью в гостевом матче против «Брайтона», пропустив гол с пенальти на 99-й минуте, а затем так же в гостях проиграл «Вест Хэму» (0:1).

    «Вулверхэмптон»

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Вулверхэмптон» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 35-ти матчах. На счету «волков» 11 побед, 7 ничьих и 17 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 30:50.

    В предыдущем туре команда Хулена Лопетеги реабилитировалась за крупное поражение от «Брайтона» (0:6). В домашнем матче против «Астон Виллы» «волки» с минимальным счетом переиграли своего соперника (1:0). Единственный мяч на счету португальского защитника Тоти Гомеша, забитый на 10-й минуте игры.

    Эта победа позволила «Вулверхэмптону» обеспечить себе сохранение прописки в АПЛ. Всего в 5-ти последних матчах на счету коллектива Лопетеги 3 победы и 2 поражения.

    Личные встречи

    В первом круге «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл своего соперника на выезде (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 5 побед, «Вулверхэмптон» выиграл 2 встречи и еще в трех случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.20.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Химки — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры