Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник мадридскогопринял решение завершить карьеру в сборной Бельгии.

«Тщательно всё обдумав, я принял эмоционально сложное решение уйти из международного футбола. Я был горд представлять свою страну в течение последних 15 лет. Сейчас для меня важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.

Благодарю всех людей, которые позволили мне показывать лучшую игру в футболке "красных дьяволов". Спасибо всем тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали меня. Удачи новому поколению, которое, я уверен, ещё заставит нас пережить невероятные моменты», — написал Витсель на своей странице в соцсетях.