ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
  • 19:23
    • Хачанов уступил Барреру во втором круге турнира в Риме
  • 19:13
    • Чехия справилась со Словакией в матче чемпионата мира
  • 19:02
    • США переиграли Финляндию в матче чемпионата мира
  • 18:00
    • Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:56
    • Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительной дисквалификации
    Все новости спорта

    Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Сборная Бельгии
    Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии.

    Аксель Витсель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аксель Витсель

    «Тщательно всё обдумав, я принял эмоционально сложное решение уйти из международного футбола. Я был горд представлять свою страну в течение последних 15 лет. Сейчас для меня важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.

    Благодарю всех людей, которые позволили мне показывать лучшую игру в футболке "красных дьяволов". Спасибо всем тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали меня. Удачи новому поколению, которое, я уверен, ещё заставит нас пережить невероятные моменты», — написал Витсель на своей странице в соцсетях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
  • «Лацио» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сборная Канады стартует с уверенной победы?
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • ЦСКА победит «Торпедо» с уверенным отрывом
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  5.10
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры