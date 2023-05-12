Дюрица: Для тех, кто осуществил трансфер Дзюбы в «Локо», это огромная победа

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица оценил игру Артема Дзюбы в составе «железнодорожников».

«Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо.

Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа», — приводит слова Дюрицы «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В девяти матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.