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    Дюрица: Для тех, кто осуществил трансфер Дзюбы в «Локо», это огромная победа

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    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица оценил игру Артема Дзюбы в составе «железнодорожников».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не знаю, почему у него не получилось в Турции. После его возвращения многие говорили, что он уже старый. Такие люди всегда найдутся! Но в итоге все обернулось для Артема хорошо.

    Дзюба голоден до голов и футбола. Это всегда было ему свойственно. Даже когда я еще играл в России, замечал это. По его глазам всегда было видно, что он готов на сто процентов! Для тех, кто осуществил трансфер, это огромная победа», — приводит слова Дюрицы «Спорт-Экспресс».

    Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В девяти матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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