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    Смородская: Дзюба заслужил новый контракт

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила вклад нападающего Артема Дзюбы в успех «железнодорожников» во второй половине РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Артем Дзюба заслужил новый контракт. Если бы я была в клубе, я бы предложила ему соглашение на один год с возможностью продления еще на один. Это максимум.

    Что касается его вклада в успех "Локомотива" во второй части сезона, он большой, но не надо забывать про Михаила Галактионова. Он поспособствовал тому, чтобы команда воспряла духом», — цитирует Смородскую РИА Новости.

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    • Дзюба провел 9 матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. После 26-и туров «железнодорожники» занимают 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.

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