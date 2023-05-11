Смородская: Дзюба заслужил новый контракт

Экс-президентоценила вклад нападающегов успех «железнодорожников» во второй половине РПЛ.

«Артем Дзюба заслужил новый контракт. Если бы я была в клубе, я бы предложила ему соглашение на один год с возможностью продления еще на один. Это максимум.

Что касается его вклада в успех "Локомотива" во второй части сезона, он большой, но не надо забывать про Михаила Галактионова. Он поспособствовал тому, чтобы команда воспряла духом», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Дзюба провел 9 матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. После 26-и туров «железнодорожники» занимают 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.