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    Платини о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Отказываться от 200 млн почти аморально

    Футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии Португалия
    Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, почему не считает странным переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не осуждаю его. В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», — приводит слова Платини Calcio e Finanza.

    Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав двухлетний контракт. Португалец провел в текущем чемпионате Саудовской Аравии 13 матчей и забил 12 мячей.

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