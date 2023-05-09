Платини о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Отказываться от 200 млн почти аморально

Бывший президент УЕФАрассказал, почему не считает странным переходиз Саудовской Аравии.

«Я не осуждаю его. В конце концов, если тебе предлагают 200 миллионов, отказываться от них почти аморально. Даже если вы очень богаты», — приводит слова Платини Calcio e Finanza.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав двухлетний контракт. Португалец провел в текущем чемпионате Саудовской Аравии 13 матчей и забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль», который является главным конкурентом «Аль-Насра».