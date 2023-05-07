Черчесов прокомментировал свое возможное возвращение в РПЛ

Российский наставник венгерского «Ференцвароша»высказался о своем возможном возвращении на родину.

«Возвращение в ближайшее время в чемпионат России? Отвечу, что я тренер "Ференцвароша", чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.

Поступали ли предложения от клубов РПЛ? Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер "Ференцвароша" и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова венгерская команда снова выиграла чемпионство. В этом сезоне «Ференцварош» также сумел выйти в плей-офф Лиги Европы.