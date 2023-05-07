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    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»

    «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: счет матча 6:0, обзор голов

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    В 31-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 6:0.

    Карим Адейеми
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    Карим Адейеми

    В составе «шмелей» по два гола забили Карим Адейеми и Джуд Беллингем. Также свой вклад в разгром соперника внесли Себастьян Алле и Дониелл Мален.

    На 65-й минуте Адейеми взялся бить пенальти, но не смог реализовать 11-метровый, лишившись возможности оформить хет-трик.

    Бундеслига. 31-й тур
    Боруссия Д — Вольфсбург 6:0 (3:0, 3:0)
    Голы: 1:0 — 14 Адейеми, 2:0 — 28 Аллер, 3:0 — 37 Мален, 4:0 — 54 Беллингем, 5:0 — 59 Адейеми, 6:0 — 86 БеллингемБоруссия Д: Кобель, Хуммельс (Озджан, 63), Зюле, Рюэрсон (Пасслак, 76), Джан, Брандт, Беллингем, Вольф, Мален (Ройс, 62), Аллер (Мукоко, 63), Адейеми (Рейна, 69)Вольфсбург: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Гилавоги (Паредес, 46), Баку (Фишер, 46), Каминьски (Коцца, 65), Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Нмеча, Виммер, Винд (Мармуш, 65)Предупреждение: Фишер (64)

    «Боруссия» с 64 очками продолжила погоню за «Баварией», которая впереди на один пункт.

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