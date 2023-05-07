«Акрон» — «Волга»: счет матча 1:0, обзор гола

Победу команде из Тольятти принес точный удар Руслана Апекова на 28-й минуте поединка.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Волга Ульяновск 1:0
Гол: 1:0 Руслан Апеков (28') Акрон: Сергей Волков, Руслан Апеков, Владимир Азаров, Иван Чудин, Абу-Саид Эльдарушев, Джамалдин Ходжаниязов, Сергей Макаров, Алекс Мацукатов, Константин Савичев, Павел Шакуро, Илья Зуев Волга Ульяновск: Андрей Климович, Билал Билалов, Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Момо Фанье Туре, Никита Кирсанов, Илья Кубышкин, Денис Кутин, Владимир Марухин, Герман Паскин, Годфри Биток Стефен Предупреждения: Илья Кубышкин (68'), Никита Салтыков (73'), Денис Кутин (90+1')
Таким образом, «Акрон» смог набрать 39 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Волги» 26 пунктов и семнадцатая строчка.