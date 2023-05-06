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    Винисиус — лучший дриблер мира среди игроков до 23 лет

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    CIES Football Observatory составила список лучших дриблеров мира в категории игроков возрастом до 23 лет.

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    Первое место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор. В топ-10 попал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

    Топ-10 лучших:
    • 1. Винисиус Жуниор («Реал», Ла Лига);
    • 2. Анжело Габриэл («Сантос», высшая лига Бразилии);
    • 3. Джамал Мусиала («Бавария», Бундеслига);
    • 4. Мохаммед Кудус («Аякс», высшая лига Нидерландов);
    • 5. Родриго Гоэс («Реал», Ла Лига);
    • 6. Луис Энрике Андре («Бетис», Ла Лига);
    • 7. Хвича Кварацхелия («Наполи», Серия А);
    • 8. Факундо Буонанотте («Брайтон», АПЛ);
    • 9. Нико Уильямс («Атлетик», Ла Лига);
    • 10. Филип Фоден («Манчестер Сити», АПЛ).
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