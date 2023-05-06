Винисиус — лучший дриблер мира среди игроков до 23 лет

Первое место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор. В топ-10 попал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Топ-10 лучших:
- 1. Винисиус Жуниор («Реал», Ла Лига);
- 2. Анжело Габриэл («Сантос», высшая лига Бразилии);
- 3. Джамал Мусиала («Бавария», Бундеслига);
- 4. Мохаммед Кудус («Аякс», высшая лига Нидерландов);
- 5. Родриго Гоэс («Реал», Ла Лига);
- 6. Луис Энрике Андре («Бетис», Ла Лига);
- 7. Хвича Кварацхелия («Наполи», Серия А);
- 8. Факундо Буонанотте («Брайтон», АПЛ);
- 9. Нико Уильямс («Атлетик», Ла Лига);
- 10. Филип Фоден («Манчестер Сити», АПЛ).