«Ницца» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Первый гол был забит на 50-й минуте встречи. После отличного прострела игрок «Ниццы» Гаэтан Лаборде отправил мяч в нижний угол ворот.

На 72-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. После ошибки защитника «Ренна» игрок хозяев Теремас Моффи отправил мяч в ворота — 2:0.

На 78-й минуте «Ренн» побежал отыгрываться, но сумел забить только один мяч. Игрок гостей Бенжамен Буриго отправил мяч в левый угол ворот.

Лига 1. «Ницца» — «Ренн» 2:1. Голы: 1:0 — 50 Лаборд, 2:0 — 72 Моффи, 2:1 — 78 Бурижо«Ницца»: Шмейхель, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Рэмзи (Росарио, 73), Тюрам, Будауи, Буанани (Аталь, 73), Лаборд, Моффи«Ренн»: Манданда, Траоре, Теате, Омари, Белосьян (Ассиньон, 78), Бурижо, Маер, Угошукву (Сала, 76), Доку, Калимуэндо (Токо-Экамби, 70), ГуириПредупреждения: Траоре (55)

После этого матча «Ницца» занимает 8-е место (51 очко). «Ренн» — на 6-й позиции (56).