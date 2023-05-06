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    «Ницца» обыграла «Ренн» в матче французской Лиги 1

    «Ницца» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ницца» одержала победу над «Ренном» (2:1) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

    «Ницца»
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    «Ницца»

    Первый гол был забит на 50-й минуте встречи. После отличного прострела игрок «Ниццы» Гаэтан Лаборде отправил мяч в нижний угол ворот.

    На 72-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. После ошибки защитника «Ренна» игрок хозяев Теремас Моффи отправил мяч в ворота — 2:0.

    На 78-й минуте «Ренн» побежал отыгрываться, но сумел забить только один мяч. Игрок гостей Бенжамен Буриго отправил мяч в левый угол ворот.

    Лига 1.
    «Ницца» — «Ренн» 2:1.
    Голы: 1:0 — 50 Лаборд, 2:0 — 72 Моффи, 2:1 — 78 Бурижо«Ницца»: Шмейхель, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Рэмзи (Росарио, 73), Тюрам, Будауи, Буанани (Аталь, 73), Лаборд, Моффи«Ренн»: Манданда, Траоре, Теате, Омари, Белосьян (Ассиньон, 78), Бурижо, Маер, Угошукву (Сала, 76), Доку, Калимуэндо (Токо-Экамби, 70), ГуириПредупреждения: Траоре (55)

    После этого матча «Ницца» занимает 8-е место (51 очко). «Ренн» — на 6-й позиции (56).

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