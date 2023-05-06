Черчесов прокомментировал досрочное чемпионство «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша»высказался о втором чемпионстве в чемпионате Венгрии.

«Наш успех в дерби может дать большой импульс в оставшихся матчах, а с той игрой, которую мы там показали, мы можем быть эффективны и против "Варды". В последних двух матчах против них мы не пропустили, уверенно выиграли дома, так что, если мы выполним эти две вещи, я буду доволен.

Мы готовились таким образом, что победа в чемпионате могла решиться против "Кишварды", но это уже случалось раньше. Я могу только призвать наших болельщиков собрать как можно больше на стадионе в субботу вечером, потому что мы хотим отпраздновать с ними 34-й чемпионский титул "Ференцвароша" в конце матча!» — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Черчесов выиграл вместе с командой Кубок и чемпионат Венгрии.