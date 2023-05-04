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    Талалаев: Комличенко — один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил свои слова в адрес нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

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    Ранее Талалаев обвинил Комличенко в симуляциях.

    «Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно. Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к "Ростову".

  • Карпин жестко ответил Талалаеву на слова о Комличенко
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    • Но то, что сейчас футболист Комличенко — один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу "Ростову", это вполне может быть использовано.

    Допустим, раньше Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти, и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол. Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами. Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: "Не надо падать". Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: "Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах". Это было нормально, это обсуждалось. Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить. А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

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