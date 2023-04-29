«Брайтон» забил 6 мячей «Вулверхэмптону»

29 апреля состоялись еще 2 матча 34-го тура английской Премьер-лиги. В одном из нихсо счетом 6:0 победил

«Чайки» одержали крупнейшую в своей истории победу благодаря дублям Дэнни Уэлбека, Паскаля Гросса и Дениса Ундава.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон 6:0 Голы: 1:0 Дениз Ундав (6'), 2:0 Паскаль Гросс (13'), 3:0 Паскаль Гросс (26'), 4:0 Дэнни Уэлбек (39'), 5:0 Дэнни Уэлбек (48'), 6:0 Дениз Ундав (66') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман (Мойсес Кайседо, 65'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Билли Гилмор, Паскаль Гросс, Соломон Марч (Каору Митома, 56'), Дениз Ундав (Yasin Abbas Ayari, 80'), Хулио Сесар Энсисо (Алексис Мак Аллистер, 65'), Дэнни Уэлбек (Facundo Valentin Buonanotte, 56') Вулверхэмптон: Диего Силва (Хван Хи Чан, 46'), Педру Нету (Адама Траоре, 83'), Матеус Нунес, Марио Лемина, Рубен Невеш, Joao Gomes (Тоте Антонио Гомеш, 46'), Уго Буэно, Макс Килман, Крэйг Доусон (Нэйтан Коллинз, 46'), Нелсон Семеду (Даниэл Поденсе, 45'), Жозе Са Предупреждения: Йоэл Велтман (45 + 5'), Адама Траоре (90 + 1')

После этого «Брайтон» набрал 52 очка и занимает 8-е место в таблице. «Вулверхэмптон» с 37 очками идет на 13-й позиции.

В другом матче тура «Брентфорд» со счетом 2:1 выиграл у «Ноттингем Форест». «Пчелы» одержали волевую победу благодаря голам Айвена Тони и Джоша Дасилвы в концовке поединка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ноттингем Форест 2:1 Голы: 0:1 Данило (45 + 1'), 1:1 Айван Тони (82'), 2:1 Джош да Силва (90 + 4') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики, Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри (Йоан Висса, 60'), Миккель Дамсгор (Джош да Силва, 60'), Витали Янельт (Фрэнк Аниика, 71'), Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 71'), Брайан Мбемо, Айван Тони, Кевин Шаде (Саман Годдос, 77') Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Андре Айю, 54'), Морган Гиббз-Уайт, Бреннан Джонсон (Шейку Куйяте, 66'), Ренан Лоди, Данило, Орел Мангала (Ryan Yates, 81'), Серж Орье, Мусса Ньякат, Фелипе, Джо Уорролл, Кейлор Навас Предупреждения: Рико Генри (29'), Фелипе (34'), Андре Айю (56')

У «Брентфорда» две победы подряд и 50 очков на счету. Клуб идет 9-м. «Ноттингем» с 30 очками опережает на один пункт «Лестер», идущий на 18-м месте в зоне вылета.