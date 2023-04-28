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    Балахнин: В РПЛ начинается меньше футбола и больше ожиданий пенальти

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    Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о судействе в матчах РПЛ.

    Сергей Балахнин
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    Сергей Балахнин

    «Это уже гипертрофировано. Начинается меньше футбола и больше ожиданий пенальти или еще чего-то. Потому что суть футбола начинает сваливаться куда-то в сторону. Не игра сама важна, а как бы выжать из этого VAR.

    Все высматривают, высасывают из каждого момента. По определению, если ты любой момент будешь высасывать, ты всегда найдешь. Угловой, допустим, там, где есть скопление футболистов, там всегда будут какие-то захваты и придержки.

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    Всё это как бы сказать… Наверное, если хочет человек найти, он найдет, потому что он заинтересован.

    Была игра "Ростов" — "Урал", он свистит явно на пенальти, но в том моменте не было его, так нашли другой пенальти! В этом же моменте, но другой! Это ищется, разыскивается и высасывается!», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что покидает свой пост в знак протеста против судейства в матчах самарского клуба в РПЛ..VrezNews1 /football/2023/04/27/kamantsev/

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