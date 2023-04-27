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    Глава судей РФС о критике: Клубы из нижней части таблицы хотят, чтобы арбитры свистели в их сторону

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    Глава департамента Российского футбольного союза Павел Каманцев признался, что его не удивляет постоянная критика со стороны клубов из нижней части таблицы РПЛ.

    Павел Каманцев
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    Павел Каманцев

    «Сейчас идет максимальный накал — пять клубов идут на вылет. Конечно же, клубы, которые могут вылететь из РПЛ, чем-то недовольны.

    Мы же понимаем, что они ищут не справедливость, а просто хотят, чтобы судья свистел в их сторону.

    Да, со стороны арбитров присутствуют очевидные ошибки — мы их признаем. Но есть ситуации, где ошибок нет, но неправильные решения против клуба, у которого ухудшаются дела в турнирной таблице.

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    • Я не могу это никак оценить — ни за кого не болею. Как и не могу сказать, что количество ошибок глобально возросло, если сравнивать с осенью — они идут на том же уровне. Конечно, хочется, чтобы их стало меньше», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

    Напомним, ранее на этой неделе генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что покидает свой пост в знак протеста против судейства в матчах самарского клуба в РПЛ.

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