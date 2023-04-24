КДК рассмотрит возможное противоправное влияние на результат матча «Салют» — «СКА‑Хабаровск‑2»

РФС проверит матч между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» Фото: globallookpress.com
В этом матче все четыре гола были забиты после перерыва, один из которых — с пенальти.
«По материалам департамента защиты игры РФС рассмотрим дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча Второй лиги "Салют" — СКА-Хабаровск-2», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.