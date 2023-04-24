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    КДК рассмотрит возможное противоправное влияние на результат матча «Салют» — «СКА‑Хабаровск‑2»

    Футбол Салют СКА-Хабаровск РФС Скандалы
    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит возможное противоправное влияние на матч 17-го тура ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1).

    РФС проверит матч между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2»
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    РФС проверит матч между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2»

    В этом матче все четыре гола были забиты после перерыва, один из которых — с пенальти.

    «По материалам департамента защиты игры РФС рассмотрим дело по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча Второй лиги "Салют" — СКА-Хабаровск-2», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

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