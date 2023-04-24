Антич заявил, что Дзюба поднял «Локомотив»

Защитникоценил вклад нападающегов результаты

«Я смотрю игры и уделяю большое внимание командам, которые находятся внизу турнирной таблицы. Смотрел матчи "Торпедо", чтобы подготовиться к игре. Смотрел игру "Локомотива": мне нравится, как Дзюба поднял эту команду.

Пиняев и Глушенков пришли на фланги, поднялась быстрота, и они спокойно вышли из опасной зоны. Нам надо поменять характер и обрести дух победителей, чтобы завоевывать очки.

Также смотрел "Рома" — "Удинезе" — люблю итальянский футбол, потому что там играют в тактический футбол с пятью защитниками. Это может нам пригодиться», — цитирует Антича официальный сайт «Химок».

Дзюба пополнил состав «Локомотива» перед стартом второй части российской Премьер-лиги. Футболист провел 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.