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    Антич заявил, что Дзюба поднял «Локомотив»

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    Защитник «Химок» Никола Антич оценил вклад нападающего Артема Дзюбы в результаты «Локомотива».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я смотрю игры и уделяю большое внимание командам, которые находятся внизу турнирной таблицы. Смотрел матчи "Торпедо", чтобы подготовиться к игре. Смотрел игру "Локомотива": мне нравится, как Дзюба поднял эту команду.

    Пиняев и Глушенков пришли на фланги, поднялась быстрота, и они спокойно вышли из опасной зоны. Нам надо поменять характер и обрести дух победителей, чтобы завоевывать очки.

    Также смотрел "Рома" — "Удинезе" — люблю итальянский футбол, потому что там играют в тактический футбол с пятью защитниками. Это может нам пригодиться», — цитирует Антича официальный сайт «Химок».

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    • Дзюба пополнил состав «Локомотива» перед стартом второй части российской Премьер-лиги. Футболист провел 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

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