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    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 32-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест»

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    «Ливерпуль»
    Сегодня в 17:00 по московскому времени в рамках 32-го тура чемпионата Англии на «Энфилде» сыграют «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы после 30-ти сыгранных матчей занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков. От зоны Лиги Чемпионов «красных» отделяют 9 баллов. На счету «Ливерпуля» 13 побед, 8 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 56:36.

    В предыдущем туре «Ливерпуль» встречался на выезде с «Лидсом» и разгромил своего соперника со счетом 6:1. По дублю в составе «красных» оформили Жота и Салах, еще один мяч на счету Нуньеса.

    Эта победа стала для «Ливерпуля» первой за 6 последних матчей во всех турнирах и пяти крайних встречах в АПЛ. За этот период подопечные Юргена Клоппа два раза сыграли вничью и трижды уступили.

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    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» по итогам 31-го тура находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице. На счету «Ноттингем Форест» 27 очков: 6 побед, 9 ничьих и 16 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:56.

    В предыдущем туре подопечные Стива Купера дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2). Это поражение стало для «лесников» третьим подряд, а общая безвыигрышная серия команды достигла уже 10 матчей. За этот период «Ноттингем Форест» 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    Последний раз новички АПЛ праздновали победу 5 февраля, обыграв дома «Лидс» (1:0) в рамках 22-го тура чемпионата Англии.

    Личные встречи

    В первом круге «Ноттингем Форест» добился минимальной победы над своим соперником (1:0). Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 5 побед, «лесники» выиграли 2 встречи и еще трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 3.56.

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