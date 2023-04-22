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    Салах, Гакпо и Жота — в стартовом составе «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Ноттингемом»

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    Стали известны составы на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

    «Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Ньякат, Маккенна, Уильямс, Фройлер, Данило, Лоди, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 32-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами пройдет 22 апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом встречи можно тут.

    «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Ноттингем» располагается на 18-й позиции (27).

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