ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Тарханов: На своем поле «Урал» может обыграть ЦСКА

    Футбол ЦСКА Урал Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о первом матче между «Уралом» и ЦСКА в Кубке России.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    Игра завершилась вничью — 1:1. Ответный матч пройдет 2 мая в Екатеринбурге.

    «"Урал" хорошо оборонялся, убегал в контратаки и первым забил гол. ЦСКА владел инициативой и отдавал много хороших фланговых передач.

    У "Урала" был неплох Бевеев. Хорошо подключался к атаке, отрабатывал сзади и в конце матча вынес мяч из ворот. У ЦСКА понравился Обляков, но в целом кого-то конкретного выделить сложно. В первом тайме много выручал Илья Помазун.

  • Гончаренко: Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять
  • Читайте по теме

    • Результат больше должен удовлетворить "Урал", ведь они играли на выезде. Со "Спартаком" в Москве они тоже сыграли вничью.

    Сегодня команда больше уделяла внимание обороне, дома рисунок игры будет другим. Шансы на проход в следующую стадию равны. Хотя "Урал" играет дома, может, шансов у них побольше. Нас ждет напряженная ответная игра. На своем поле "Урал" может обыграть ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры