Тарханов: На своем поле «Урал» может обыграть ЦСКА

Бывший тренер клубов РПЛподелился мнением о первом матче междув Кубке России.

Игра завершилась вничью — 1:1. Ответный матч пройдет 2 мая в Екатеринбурге.

«"Урал" хорошо оборонялся, убегал в контратаки и первым забил гол. ЦСКА владел инициативой и отдавал много хороших фланговых передач.

У "Урала" был неплох Бевеев. Хорошо подключался к атаке, отрабатывал сзади и в конце матча вынес мяч из ворот. У ЦСКА понравился Обляков, но в целом кого-то конкретного выделить сложно. В первом тайме много выручал Илья Помазун.

Результат больше должен удовлетворить "Урал", ведь они играли на выезде. Со "Спартаком" в Москве они тоже сыграли вничью.

Сегодня команда больше уделяла внимание обороне, дома рисунок игры будет другим. Шансы на проход в следующую стадию равны. Хотя "Урал" играет дома, может, шансов у них побольше. Нас ждет напряженная ответная игра. На своем поле "Урал" может обыграть ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».